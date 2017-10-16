Новости ретро-игр — лучшее за неделю

Вышла The Sword of IANNA — красивая фэнтезийная аркада для ZX Spectrum 128K и MSX2. Игру можно будет купить на картриджах для обоих систем. Надо только подождать вторую партию — первая уже раскуплена.

Анонсирована миниатюрная версия Commodore 64 с кучей встроенных игр. Выйдет в начале 2018 года с джойстиком в комплекте.

Грядут новые игры для Virtual Boy. Но на это нужны деньги — добро пожаловать на «Патреон».

Нашлась уникальная версия игры про Майла Джексона для Mega Drive. Энтузиасты охотились за ней годами.

В разработке Horace and The Robots — лучший клон Berzerk на ZX Spectrum. В главной роли — известный спектрумовский маскот.

Pixel Quest 2000 — японские кроссворды с персонажами из игр ZX Spectrum. Теперь разгадывать нонограммы можно и на «Спектруме».

Twinlight — мультиколорная версия Deflektor для ZX Spectrum. Игру делает автор Alter Ego, DreamWalker и Multidude.

Saving Kong — новая игра на конкурс конверсий для ZX Spectrum. Стреляй по врагам, спасай Кинг Конга!

Тамагочи возвращаются в этом ноябре. Пока что в Северной Америке, а там как пойдёт.

Retro Freak Basic — консоль с поддержкой картриджей от SNES. Всего $ 89,99, но только в феврале 2018-го.

В разработке порт Prince of Persia с Apple II на BBC Master. Полностью готов только первый уровень.