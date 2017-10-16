Три новых проекта Geno Studio

Ещё 10 октября Geno Studio, основанная бывшим продюсером блока noitaminA Кодзи Ямамото для того, чтобы доделать последнюю работу обанкротившейся Manglobe фильм «Орган Геноцида», объявила, что полнометражка — это лишь началом. В недрах студии зреют целых три неназванных на тот момент телевизионных сериала. Что же, сегодня ситуация отчасти прояснилась.
Первый сериал — ранее анонсированная экранизация приключенческой манги Сатору Ноды «Золотое Божество» (Golden Kamui), которая обзавелась авторским составов, но всё ещё не имеет даже приблизительной даты выхода.
|
Авторы
|Режиссёр
|Хитощи Нанба
|«Госика», «Человек-герой»
|Сценарист
|Нобору Такаги
|«Баккано!», «Дюрарара!»
|Дизайнер персонажей
|Кеничи Оонуки
|«Высшая лига», «Гандам: Сконструированные бойцы»
|Студия
|Geno Studio
В начале прошлого века далеко на севере Японии, на охваченном «золотой лихорадкой» Хоккайдо живёт ветеран русско-японской войны Саичи Сугимото по прозвищу Бессмертный. Как и многие другие, он надеется быстро разбогатеть, чтобы спасти вдову своего покойного товарища. Однажды в руки Сугимото попадает карта, указывающая на местоположение спрятанного золота айнов, некогда украденного шайкой бандитов. И вместе с девушкой-айном, однажды спасшей ему жизнь, Сугимото отправляется на поиски золота. Однако он не единственный, кто знает о существовании клада...
Второй сериал — экранизация психологической манги Хорио Сэйты «Момент за моментом» (Kokkoku), и относительно него картина гораздо яснее. Он выходит уже в зимнем сезоне следующего года, его стримингом займётся Amazon Prime, и помимо авторского состава у него уже есть команда сэйю и даже первый трейлер.
Юри Юкава живёт вместе со своим безработным отцом, братом, сестрой (матерью-одиночкой), дедом и маленьким племянником. Однажды, брата и племянника похищает религиозная секта Общество Истинной Любви с целью получения выкупа, и чтобы спасти их, у семьи есть лишь полчаса. Юри, понимая, что у них нет ни возможности, ни времени собрать деньги, решает отправиться выручать родных самостоятельно. Дед отдаёт ей таинственный камень, передававшийся в семье из поколения в поколение и обладающий невероятной силой: он может останавливать время. Но когда Юри, её отец и дед направляются к убежищу похитителей, то обнаруживают, что не только они одни способны перемещаться по застывшему во времени миру.
|
Авторы
|Режиссёр
|Ёщимицу Охащи
|«Клинок ведьм», «Священная Семёрка»
|Сценарист
|Нобору Кимура
|«Амагами-2», «Няруко-сан: Новый хаос»
|Оригинальный дизайнер персонажей
|Ясуоми Умецу
|«Кайт: Девочка-убийца», «Mezzo Forte: Красотки-головорезы»
|Дизайнер персонажей
|Масаки Хината
|«Учитель-киллер Реборн», «Санкарея»
|Композитор
|MICHIRU
|Студия
|Geno Studio
|
Сэйю
|Юри Юкава
|Чика Анзай
|Чайка Трабант в «Чайке, принцессе с гробом», Рейна Косака в «Звук! Эуфониум»
|Щёко Мадзима
|Асами Сето
|Чихая Аясе в «Игре Чихайи», Щёко Сащинами в «Валврейве Освободителе»
|Старик
|Казухиро Ямадзи
|Серебряный Клык в «Ванпанчмене», Ойген в «Фантазии Гранблю»
|Дзюндзи Сагава
|Хозуми Гоуда
|Винсент Алзей в «Последнем изгнаннике», Будо в «Убийце Акаме»
|Такафуми Юкава
|Коудзи Цудзитани
|Джасти Уеки Тайлор в «Безответственном капитане Тайлоре», Мироку в «Инуяще»
|Цубаса Юкава
|Хирофуми Нодзима
|Юдзиро Хаттори в «Бакумане», Юсаку Китамура в «Торадоре!»
|Макото Юкава
|Рюто Ивата
|Щиоми
|Юя Учида
|Франкен Штейн в «Пожирателе душ», Хендриксон в «Семи смертных грехах»
|Сако
|Хироюки Ёщино
|Юске Отомая в «Валврейве Освободителе», Ядзиро Щимогамо в «Восторженном семействе»
Трейлер:
-
- 0
- 127
- Поделиться
-
О третьем же сериале на текущий момент известно лишь то, что работу над ним возглавляет режиссёр Такахиро Омори («Баккано!», «Дюрарара!»), а в стадии планирования он находится приблизительно десять лет («Деспера», неужели ты?). Аниме рассказывает «историю о людях с чистыми сердцами и взаимными чувствами, живущих в обнищавшем обществе, несмотря на то, что могли бы уйти куда угодно».