Три новых проекта Geno Studio

Ещё 10 октября Geno Studio, основанная бывшим продюсером блока noitaminA Кодзи Ямамото для того, чтобы доделать последнюю работу обанкротившейся Manglobe фильм «Орган Геноцида», объявила, что полнометражка — это лишь началом. В недрах студии зреют целых три неназванных на тот момент телевизионных сериала. Что же, сегодня ситуация отчасти прояснилась.

Первый сериал — ранее анонсированная экранизация приключенческой манги Сатору Ноды «Золотое Божество» (Golden Kamui), которая обзавелась авторским составов, но всё ещё не имеет даже приблизительной даты выхода.

В начале прошлого века далеко на севере Японии, на охваченном «золотой лихорадкой» Хоккайдо живёт ветеран русско-японской войны Саичи Сугимото по прозвищу Бессмертный. Как и многие другие, он надеется быстро разбогатеть, чтобы спасти вдову своего покойного товарища. Однажды в руки Сугимото попадает карта, указывающая на местоположение спрятанного золота айнов, некогда украденного шайкой бандитов. И вместе с девушкой-айном, однажды спасшей ему жизнь, Сугимото отправляется на поиски золота. Однако он не единственный, кто знает о существовании клада...

Второй сериал — экранизация психологической манги Хорио Сэйты «Момент за моментом» (Kokkoku), и относительно него картина гораздо яснее. Он выходит уже в зимнем сезоне следующего года, его стримингом займётся Amazon Prime, и помимо авторского состава у него уже есть команда сэйю и даже первый трейлер.

Юри Юкава живёт вместе со своим безработным отцом, братом, сестрой (матерью-одиночкой), дедом и маленьким племянником. Однажды, брата и племянника похищает религиозная секта Общество Истинной Любви с целью получения выкупа, и чтобы спасти их, у семьи есть лишь полчаса. Юри, понимая, что у них нет ни возможности, ни времени собрать деньги, решает отправиться выручать родных самостоятельно. Дед отдаёт ей таинственный камень, передававшийся в семье из поколения в поколение и обладающий невероятной силой: он может останавливать время. Но когда Юри, её отец и дед направляются к убежищу похитителей, то обнаруживают, что не только они одни способны перемещаться по застывшему во времени миру.

Трейлер:

О третьем же сериале на текущий момент известно лишь то, что работу над ним возглавляет режиссёр Такахиро Омори («Баккано!», «Дюрарара!»), а в стадии планирования он находится приблизительно десять лет («Деспера», неужели ты?). Аниме рассказывает «историю о людях с чистыми сердцами и взаимными чувствами, живущих в обнищавшем обществе, несмотря на то, что могли бы уйти куда угодно».