«Безбожник» — тизер и постер

Потоковый сервис Netflix опубликовал первые тизер и постер многосерийного вестерна «Безбожник», премьера которого состоится 22 ноября.

События мини-сериала разворачиваются в 1884 году на Диком Западе. Известный своей жестокостью разбойник Фрэнк Гриффин охотится на молодого Роя Гуда — бывшего подельника, а теперь заклятого врага. Для рано осиротевшего Роя Фрэнк стал вторым отцом, но однажды, устав от крутого нрава Гриффина, парень решает завязать с грабежом и сбегает, прихватив с собой награбленное. Следы беглеца выводят банду к Ла Бель — городку в Нью-Мексико, всё мужское население которого унесла страшная трагедия.

В 7-серийной криминальной драме снимаются Джек О’Коннелл, Джефф Дэниелс, Мишель Докери, Скут Макнэйри, Мерритт Уивер, Джереми Бобб, Томас Броди Сэнгстер, Ким Коутс и другие.

Исполнительными продюсерами проекта числятся Стивен Содерберг и Кейси Сильвер. Сценаристом и режиссёром сериала выступает соавтор «Логана: Росомахи» Скотт Фрэнк, работавший с Содербергом над кинокартиной «Вне поля зрения».

И постер: