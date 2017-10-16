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Первоисточник: вестерна Стивена Содерберга состоится во второй половине ноября. Прямая ссылка на новость:

«Безбожник» — тизер и постер

Потоковый сервис Netflix опубликовал первые тизер и постер многосерийного вестерна «Безбожник», премьера которого состоится 22 ноября.

События мини-сериала разворачиваются в 1884 году на Диком Западе. Известный своей жестокостью разбойник Фрэнк Гриффин охотится на молодого Роя Гуда — бывшего подельника, а теперь заклятого врага. Для рано осиротевшего Роя Фрэнк стал вторым отцом, но однажды, устав от крутого нрава Гриффина, парень решает завязать с грабежом и сбегает, прихватив с собой награбленное. Следы беглеца выводят банду к Ла Бель — городку в Нью-Мексико, всё мужское население которого унесла страшная трагедия.

В 7-серийной криминальной драме снимаются Джек О’Коннелл, Джефф Дэниелс, Мишель Докери, Скут Макнэйри, Мерритт Уивер, Джереми Бобб, Томас Броди Сэнгстер, Ким Коутс и другие.

Исполнительными продюсерами проекта числятся Стивен Содерберг и Кейси Сильвер. Сценаристом и режиссёром сериала выступает соавтор «Логана: Росомахи» Скотт Фрэнк, работавший с Содербергом над кинокартиной «Вне поля зрения».

 
 

И постер:

Постеры сериала «Безбожник»
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Подкасты
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