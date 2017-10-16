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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

«Алиенист» — дата выхода и свежий трейлер

Кабельный канала TNT объявил дату выхода сериала «Алиенист» — премьера экранизации одноимённого романа-бестселлера Калеба Карра состоится 22 января. По такому случаю проект обзавёлся свежим трейлером.

События 10-серийного детективного триллера разворачиваются в 1896 году в Нью-Йорке. Городская полиция пытается изловить орудующего в трущобах мегаполиса серийного убийцу, но безуспешно. В конце концов комиссар полиции Теодор Рузвельт привлекает к расследованию алиениста Ласло Крейцера и репортёра уголовной хроники Джона Мура, надеясь с помощью их нетрадиционных методов напасть на след неуловимого маньяка.

В сериале снимаются Даниэль Брюль, Люк Эванс, Дакота Фаннинг, Брайан Джерати, Дуглас Смит, Мэттью Шир, Мэтт Линц, Роберт Уиздом и К’Орианка Килчер.

Сериал снял Якоб Вербрюгген («Карточный домик») по сценарию Кэри Фукунаги («Настоящий детектив»). Оба числятся исполнительными продюсерами проекта наряду с Эриком Ротом, Хуссейном Амини, Стивом Голином и Розали Сведлин. Производство курируют Paramount TV и Turner’s Studio T.

 
 
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