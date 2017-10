Главы CD Projekt Red прояснили ситуацию с уходами и отзывами о студии

Не так давно мы писали о череде неприятных историй, закружившихся вокруг CD Projekt Red за неимением хоть каких-то официальных известий о Cyberpunk 2077. То окажется, что «Там плохо работается», то целые группы работников разбегаются в разные стороны с важных постов...

Ну, пришла пора главам студии расставить всё по своим местам. И мы даже переведём их вдохновляющее открытое письмо целиком:

Привет!

Если вы следите за новостями, касающимися CD Projekt Red, то вам на глаза могла попасться кое-какая информация относительно морали в студии. Обычно мы не обсуждаем отзывы о нашей компании на сайтах типа Glassdoor, но в этот раз мы хотим сделать исключение и прояснить ряд моментов — особенно в свете продолжительного отсутствия внятных новостей о разработке Cyberpunk 2077, из-за которого некоторые геймеры начали беспокоиться о судьбе проекта.

Начнём с разговора об уходах. В 2015 году, когда мы выпустили The Witcher 3: Wild Hunt, костяк команды состоял из 200 человек. С тех пор основной состав разросся почти вдвое, и мы до сих пор нанимаем новых работников. Уходят ли люди? Ещё бы. И мы всегда желаем им удачи и с уважением относимся как к их решению, так и к отзывам о причине ухода. Мы беспрестанно работаем над тем, чтобы сделать CD Projekt Red рабочим местом, где всем будет хорошо. Но при этом мы не собираемся отказываться от нашей системы ценностей, определяющей, кем мы являемся и как мы функционируем.

Значит ли чей-то уход, пусть даже уход с важного поста, что проект теперь в опасности? Нужна немалая смелость, чтобы вверять будущее ролевой игры AAA-уровня в руки одного человека (или даже небольшой касты).

Создание всех выпущенных нами RPG казалось неподъёмной задачей на момент разработки. Над первой The Witcher мы работали пять лет. Ради The Witcher 2: Assassins of Kings нам пришлось писать собственный движок. Чтобы добавить в The Witcher 3: Wild Hunt открытый мир нам пришлось полностью пересмотреть привычный подход к разработке. Когда мы берёмся что-то создавать, мы знаем, чего хотим достичь, и уверены в одном: даже если иногда задача кажется невыполнимой, зачастую это не так. Зачастую всё оказывается вполне себе выполнимым, но требующим изрядного количества веры, упорства и силы духа.

Подобное отношение к разработке подходит не всем. Зачастую от человека требуется сознательное решение «Изобретать колесо» — даже когда он думает, что оно и так работает идеально. Но, знаете что? Мы верим, что, изобретая колесо каждый хренов раз, ты делаешь игру лучше. Это рождает инновации, это позволяет нам искренне говорить, что мы вкалывали над проектом, и что он, на наш взгляд, заслуживает ваших денег. Если делать игры по принципу «В целом покатит», то застрянешь в зоне комфорта. А всё интересное творится за её пределами.

Разработка Cyberpunk 2077 идёт по плану, но мы не собираемся торопиться. И в данном случае наше молчание — цена создания отличной игры.

Ну и как всегда мы благодарим всех за то, что вы так заинтересованы в наших трудах. Это ещё раз показывает нам, что мы тратим все эти часы не напрасно.

Со-основатель CD Projekt Red Марчин Ивински и глава студии Адам Бадовски