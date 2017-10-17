 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
Новости игр — лучшее за неделю Ноль кадров в секунду. Выпуск 182: Снова дома Третий сезон «Эша против Зловещих мертвецов» получил дату выхода Розыгрыш билетов на фильм «Борг/Макинрой» «Индекс волшебства 3» — слитый анонс
ИГРЫ
 
Прямая ссылка на новость:

Главы CD Projekt Red прояснили ситуацию с уходами и отзывами о студии

Не так давно мы писали о череде неприятных историй, закружившихся вокруг CD Projekt Red за неимением хоть каких-то официальных известий о Cyberpunk 2077. То окажется, что «Там плохо работается», то целые группы работников разбегаются в разные стороны с важных постов...

Ну, пришла пора главам студии расставить всё по своим местам. И мы даже переведём их вдохновляющее открытое письмо целиком:

Привет!

Если вы следите за новостями, касающимися CD Projekt Red, то вам на глаза могла попасться кое-какая информация относительно морали в студии. Обычно мы не обсуждаем отзывы о нашей компании на сайтах типа Glassdoor, но в этот раз мы хотим сделать исключение и прояснить ряд моментов — особенно в свете продолжительного отсутствия внятных новостей о разработке Cyberpunk 2077, из-за которого некоторые геймеры начали беспокоиться о судьбе проекта.

Начнём с разговора об уходах. В 2015 году, когда мы выпустили The Witcher 3: Wild Hunt, костяк команды состоял из 200 человек. С тех пор основной состав разросся почти вдвое, и мы до сих пор нанимаем новых работников. Уходят ли люди? Ещё бы. И мы всегда желаем им удачи и с уважением относимся как к их решению, так и к отзывам о причине ухода. Мы беспрестанно работаем над тем, чтобы сделать CD Projekt Red рабочим местом, где всем будет хорошо. Но при этом мы не собираемся отказываться от нашей системы ценностей, определяющей, кем мы являемся и как мы функционируем.

Значит ли чей-то уход, пусть даже уход с важного поста, что проект теперь в опасности? Нужна немалая смелость, чтобы вверять будущее ролевой игры AAA-уровня в руки одного человека (или даже небольшой касты).

Создание всех выпущенных нами RPG казалось неподъёмной задачей на момент разработки. Над первой The Witcher мы работали пять лет. Ради The Witcher 2: Assassins of Kings нам пришлось писать собственный движок. Чтобы добавить в The Witcher 3: Wild Hunt открытый мир нам пришлось полностью пересмотреть привычный подход к разработке. Когда мы берёмся что-то создавать, мы знаем, чего хотим достичь, и уверены в одном: даже если иногда задача кажется невыполнимой, зачастую это не так. Зачастую всё оказывается вполне себе выполнимым, но требующим изрядного количества веры, упорства и силы духа.

Подобное отношение к разработке подходит не всем. Зачастую от человека требуется сознательное решение «Изобретать колесо» — даже когда он думает, что оно и так работает идеально. Но, знаете что? Мы верим, что, изобретая колесо каждый хренов раз, ты делаешь игру лучше. Это рождает инновации, это позволяет нам искренне говорить, что мы вкалывали над проектом, и что он, на наш взгляд, заслуживает ваших денег. Если делать игры по принципу «В целом покатит», то застрянешь в зоне комфорта. А всё интересное творится за её пределами.

Разработка Cyberpunk 2077 идёт по плану, но мы не собираемся торопиться. И в данном случае наше молчание — цена создания отличной игры.

Ну и как всегда мы благодарим всех за то, что вы так заинтересованы в наших трудах. Это ещё раз показывает нам, что мы тратим все эти часы не напрасно.

 
Со-основатель CD Projekt Red Марчин Ивински и глава студии Адам Бадовски
+ Обсудить
Темы
 
Cyberpunk 2077
 19 апреляСлухи о проблемной разработке Cyberpunk 2077 20 сентябряВнутренние проблемы CD Projekt RED отпугивают сотрудников 6 октябряИз CD Projekt RED продолжают убегать главные разработчики
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Тизер и подробности игры Cyberpunk 2077
 
Слухи о проблемной разработке Cyberpunk 2077
 
CD Projekt к некстгену готов

Тоже интересно

 
Рецензия на игру Mortal Kombat X
 
Кино В сиквел «Оно» вернут детей, и некоторые герои сильно изменятся с возрастом
 
Кино «Молчание» — трейлер
 
Кино Новое кино 7–13 января
 
Кино Уэсли Снайпс борется за Блэйда
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 139: Донат на порнораздел
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика