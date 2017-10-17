Destiny 2 — релизный трейлер и системные требования PC-версии

Activision и Bungie опубликовали релизные трейлеры и опубликовали уточнённые системные требования Destiny 2 на PC (до этого мы уже публиковали системные требования бета-теста игры).
Минимальные системные требования Destiny 2:
- процессор уровня Intel Core i3-3250 (3,5 ГГц), Intel Pentium G4560 (3,5 ГГц) или AMD FX-4350 (4,2 ГГц);
- 6 ГБ оперативной памяти;
- видеокарта не хуже NVIDIA GTX 660 (2 ГБ), Nvidia GeForce GTX 1050 (2 ГБ) или AMD Radeon 7850 (2 ГБ).
Рекомендованные системные требования Destiny 2:
- процессор уровня Intel Core i5-2400 (3,4 ГГц), Intel Core i5 7400 (3,5 ГГц) или AMD Ryzen R5 1600X (3,6 ГГц);
- 8 ГБ оперативной памяти;
- видеокарта не хуже NVIDIA GeForce GTX 970 (4 ГБ), GTX 1060 (6 ГБ) или AMD Radeon R9 390 (8 ГБ).
PC-версия Destiny 2 выйдет 24 октября, где мультиплеер будет работать безо всяких подписок типа PS+.