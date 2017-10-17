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Destiny 2 — релизный трейлер и системные требования PC-версии

Activision и Bungie опубликовали релизные трейлеры и опубликовали уточнённые системные требования Destiny 2 на PC (до этого мы уже публиковали системные требования бета-теста игры).

Минимальные системные требования Destiny 2:

  • процессор уровня Intel Core i3-3250 (3,5 ГГц), Intel Pentium G4560 (3,5 ГГц) или AMD FX-4350 (4,2 ГГц);
  • 6 ГБ оперативной памяти;
  • видеокарта не хуже NVIDIA GTX 660 (2 ГБ), Nvidia GeForce GTX 1050 (2 ГБ) или AMD Radeon 7850 (2 ГБ).

Рекомендованные системные требования Destiny 2:

  • процессор уровня Intel Core i5-2400 (3,4 ГГц), Intel Core i5 7400 (3,5 ГГц) или AMD Ryzen R5 1600X (3,6 ГГц);
  • 8 ГБ оперативной памяти;
  • видеокарта не хуже NVIDIA GeForce GTX 970 (4 ГБ), GTX 1060 (6 ГБ) или AMD Radeon R9 390 (8 ГБ).

PC-версия Destiny 2 выйдет 24 октября, где мультиплеер будет работать безо всяких подписок типа PS+.

Релизный трейлер в дубляже:

 
 

Оригинальная версия релизного трейлера:

 
 
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Темы
 
Видео Destiny 2 (PC, PlayStation 4, Xbox One)
 28 июляDestiny 2 — даты бета-теста и системные требования PC-версии
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Подкасты
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