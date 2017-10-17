 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
Mystery World Dizzy выйдет на картриджах уже в феврале 2018-го Новости аниме — лучшее за неделю Мортен Тильдум снимет телеэкранизацию «Чёрного викинга» Третий сезон «Эша против Зловещих мертвецов» получил дату выхода Розыгрыш билетов на фильм «Борг/Макинрой»
3
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Сериал о Нэнси Дрю ушёл на переработку к NBC

Телеканал NBC принял эстафету у CBS, в прошлом году собравшегося было экранизировать серию романов о детективе Нэнси Дрю. Из предыдущей идеи ничего не вышло — пилот «Дрю» с Сарой Шахи («Подозреваемый») в титульной роли забраковали и от проекта отказались. NBC в свою очередь запустил в разработку драму «Нэнси Дрю», которая существенно отойдёт от первоначальной идеи буквальной экранизации книг.

Главная героиня — писательница Нэнси Дрю, автор знаменитой серии подростковых детективных романов, основанных на её воспоминаниях из детства и ранней юности. Однажды Нэнси оказывается в центре пренеприятной истории, связанной с убийством, и просит помощи у двух своих подруг детства — вдохновительниц её сверхпопулярных историй. Правда, в книгах мисс Дрю привыкла выставлять главной героиней себя, отводя подругам роль скромных помощниц, и теперь обе готовы доказать ей на деле, что без них «главный детектив» никогда бы не справилась.

Невзирая на основательно перелопаченный синопсис, разработкой сериала займётся команда, работавшая над вышеупомянутой «Дрю»: авторы провального юридического процедурала «Сомнение» Джоан Рэйтер и Тони Фелан, а также CBS TV Studios.

Сара Шахи к истории о Нэнси Дрю уже точно не вернётся — актриса снимается в новом сериале того же NBC под названием «Грёза», который стартует 1 ноября. К тому же актриса не подходит по возрасту — главным героиням, по словам авторов, около пятидесяти.

3 Обсудить
Темы
 
Нэнси Дрю
 22 августаNBC отказался от ребута «Зены — королевы воинов» 12 августаРежиссёр «Бегущего в лабиринте» работает над сериалом NBC 14 октябряNBС разрабатывает ремейк «Голубой волны»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Кино Трейлер фильма «Наёмница»
 
Аниме ЕВА-106
 
Кино Подкаст на колёсах: «Дизлайк»
 
Кино Трейлер фильма «Разборка в Маниле»
 
Кино Трейлер-анонс «На игле 2»
 
Кино Сигурни Уивер вернётся к «Охотникам за привидениями»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика