Сериал о Нэнси Дрю ушёл на переработку к NBC

Телеканал NBC принял эстафету у CBS, в прошлом году собравшегося было экранизировать серию романов о детективе Нэнси Дрю. Из предыдущей идеи ничего не вышло — пилот «Дрю» с Сарой Шахи («Подозреваемый») в титульной роли забраковали и от проекта отказались. NBC в свою очередь запустил в разработку драму «Нэнси Дрю», которая существенно отойдёт от первоначальной идеи буквальной экранизации книг.

Главная героиня — писательница Нэнси Дрю, автор знаменитой серии подростковых детективных романов, основанных на её воспоминаниях из детства и ранней юности. Однажды Нэнси оказывается в центре пренеприятной истории, связанной с убийством, и просит помощи у двух своих подруг детства — вдохновительниц её сверхпопулярных историй. Правда, в книгах мисс Дрю привыкла выставлять главной героиней себя, отводя подругам роль скромных помощниц, и теперь обе готовы доказать ей на деле, что без них «главный детектив» никогда бы не справилась.

Невзирая на основательно перелопаченный синопсис, разработкой сериала займётся команда, работавшая над вышеупомянутой «Дрю»: авторы провального юридического процедурала «Сомнение» Джоан Рэйтер и Тони Фелан, а также CBS TV Studios.

Сара Шахи к истории о Нэнси Дрю уже точно не вернётся — актриса снимается в новом сериале того же NBC под названием «Грёза», который стартует 1 ноября. К тому же актриса не подходит по возрасту — главным героиням, по словам авторов, около пятидесяти.