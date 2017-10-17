Самое продаваемое аниме за 9–15 октября

Пока почти ничего нового не выходит, все верхние строчки заполонили полнометражки, продолжающие медленно, но верно приносить доход. Лидерство удерживает «Детектив Конан: Багряное любовное письмо» с 7 539 проданными дисками за неделю и 47 973 за две. За ним вышедшее немногим раньше «Искусство меча Online: Порядковая шкала», добавившее ещё 4 995 копий и достигшее 139 725.

За пятую неделю было раскуплено ещё 1 706 экземпляров «В этом уголке мира», а суммарно — 81 602, что уже весьма впечатляюще. Но далеко до «Твоего имени» с его двенадцатью неделями и 842 527 копиями, к которым на этот раз добавились 3 221.

Из новых релизов отметился «Заядлый игрок», но не дотянул даже до тысячи копий. «Героиня поддерживает фрукты» продаётся и того слабее; впрочем, от этого аниме как раз подобного результата и стоило ждать.

У «Восторженного семейства» вышла вторая и последняя часть, и средние продажи сериала составили 1 534 копии. Увы, даже до невеликих показателей первого сезона дотянуть не удалось: тогда за продолжение приключений семейства Щимогамо проголосовали иеной 2 322 покупателя.

Благодаря затишью несколько релизов остались в топе продаж на третью неделю: это добравшаяся до 21 325 копий «Боевая песня: Симфодрайв 4», «Директор принцесс» с весьма неплохим результатом в 6 934 диска и «Громкая мечта» с 4 371 покупателем.

Не совсем аниме, но всё же: RWBY обрёл умеренную популярность и на японской земле, 3 255 проданных Blu-ray-сетов из трёх сезонов служат тому подтверждением.