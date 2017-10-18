«Хэллоуинская Пижама» — анонс

Режиссёр сериала «Стальной алхимик: Братство» Ясухиро Ириэ объявил о грядущем 20 октября запуске кикстартера для производства двадцатиминутной овашки по манге «Хэллоуинская Пижама». Называться она будет «Хэллоуинская Пижама в Сиэтле: Ловец снов» (Halloween Pajama in Seattle: The Dream Catcher), как и одна из глав манги, при этом аниме-версия станет мюзиклом (персонажи обязательно что-нибудь споют).

Основная цель кикстартера — сбор 178 тысяч долларов, в случае её достижения производство завершится в декабре 2018 года.

В своих снах десятилетняя Джеки О'Висп встречает разных странных людей. Вскоре она выясняет, что все они являются блуждающими призраками, всё ещё привязанными к земле и неспособными отправиться на небеса. В образе Хеллоуинской Пижамы она начинает помогать таким призракам попасть в рай. В конце концов, Джеки узнаёт, что в глубинах мира снов скрывается дьявол, и вскоре ей придётся с ним столкнуться. Но сможет ли она ему противостоять?