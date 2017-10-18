«Новые мутанты» станут трилогией разных ужастиков

Режиссёр «Новых мутантов» Джош Бун уверен, что его фильм станет первой частью новой трилогии ужастиков в мире «Людей Икс»:
Мы сразу предложили студии Fox три фильма, и все они основаны на серии комиксов Билла Сенкевича и некоторых выпусках конца 80-х. Все они будут ужастиками, но с разными жанровыми оттенками. Эта часть — фильм про сверхъестественное, когда главные герои не подозревают о том, как в действительности устроена реальность. Продолжение будет совсем другим ужастиком. В этом и заключается наш подход — изучение хоррор-жанра через экранизации комиксов. И все истории основаны на больших событиях, как мы любим в комиксах.
Бун добавил, что сюжет «Новых мутантов» основан на серии Demon Bear, но это существо не станет главным антагонистом фильма. Кстати, фанатам не стоит напрягаться касаемо жанровой исключительности ленты, она всё равно является частичкой общей киновселенной. Говорят, после «Дэдпула» и «Логана» студия Fox намного спокойнее относится к фильмам по комиксам разной направленности.
«Новые мутанты» выходят 13 апреля 2018 года.