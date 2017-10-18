«Новые мутанты» станут трилогией разных ужастиков

Режиссёр «Новых мутантов» Джош Бун уверен, что его фильм станет первой частью новой трилогии ужастиков в мире «Людей Икс»:

Мы сразу предложили студии Fox три фильма, и все они основаны на серии комиксов Билла Сенкевича и некоторых выпусках конца 80-х. Все они будут ужастиками, но с разными жанровыми оттенками. Эта часть — фильм про сверхъестественное, когда главные герои не подозревают о том, как в действительности устроена реальность. Продолжение будет совсем другим ужастиком. В этом и заключается наш подход — изучение хоррор-жанра через экранизации комиксов. И все истории основаны на больших событиях, как мы любим в комиксах.