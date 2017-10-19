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Star Ocean: The Last Hope получит HD-переиздание

В 2009 году, когда Microsoft ещё надеялась завоевать японский рынок, на Xbox 360 вышла Star Ocean: The Last Hope — четвёртая часть пусть не самого успешного, но всё-таки культового ролевого франчайза Square Enix. Годом позже период эксклюзивности истёк и игру портировали на PS3, ну а теперь пришла пора HD-переиздания, получившего по-японски говорящее название Star Ocean: The Last Hope — 4K & Full HD Remaster.

Что веселее всего — на Xbox One ремастер бывшего эксклюзива Xbox 360, судя по всему, не появится. Вместо этого Star Ocean: The Last Hope — 4K & Full HD Remaster анонсировали для PS4 и PC, где игра выйдет уже 28 ноября и будет стоить почти предсказуемые $ 21 (нет, треть стандартной цены новой игры мы понимаем, но ещё один доллар-то откуда взялся?). Причём до 12 декабря пользователи Steam и владельцы PS+ смогут приобрести ремастер с 10-процентной скидкой.

Хронологически события Star Ocean: The Last Hope происходят задолго до времени действия остальных частей серии, так что как минимум в этом плане игра должна служить неплохой точкой для входа новичков, с франчайзом незнакомых.

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Кадры из игры Star Ocean: The Last Hope
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Star Ocean: The Last Hope (PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360)
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