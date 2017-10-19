У «Титанов» DC очередное пополнение основного состава — к команде супергероев присоединился Райан Поттер, озвучивший главного персонажа в анимационном приключении «Город героев».

Многосерийный боевик по вселенной DC Comics повествует о команде бесстрашных молодых супергероях, которую возглавил Дик Грейсон по прозвищу Найтвинг. Вместе с ним со злом воюют Рэйвен, Старфайер, Ястреб, Голубь и Бистбой в исполнении Райана Поттера. Зверомальчика зовут Гарфилд Логан и он умеет превращаться в любое животное, независимо от формы и размеров. В детстве парень подхватил смертельно опасную заразу, которую помогло излечить экспериментальное лекарство, давшее странный побочный эффект, — кожа и волосы Логана навсегда окрасились в зелёный цвет.

В сериале снимаются Брентон Туэйтс, Анна Диоп, Тиган Крофт, Алан Ричсон, Минка Келли и Линдси Горт.

Пилот срежиссирует Брэд Андерсон («Машинист»). Исполнительными продюсерами выступают авторы первой серии Акива Голсдман («Звёздный путь: Дискавери»), Джефф Джонс и Грег Берланти («Флэш»). Производство курируют Warner Bros. TV. Сериал стартует совместном потоковом сервисе DC Entertainment и Warner Bros. в следующем году.