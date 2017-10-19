Комедия «Белый Дэйв» от Леброна Джеймса в разработке у ABC

Звезда НБА и с недавних пор продюсер Леброн Джеймс («Раскаяния выжившего») продолжает покорять новые вершины и совместно с актрисой Гэбриэль Юнион («Вспомни, что будет») продюсирует для телеканала ABC сериал «Белый Дэйв», уже получивший добро на производство.

Комедия поведает о выросшем в «белом» пригороде юном афроамериканце, вынужденном переехать в «чёрный» район после нового замужества матери.

Сценарий напишет Дэвид Е. Талберт («Первое воскресенье»), основываясь на обширном личном опыте. Исполнительным продюсером наравне с Джеймсом, Юнион и Талбертом значится Мэверик Картер. Производство возьмут на себя Warner Bros. Television и SpringHill.