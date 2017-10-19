 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
Новости ретро-игр — лучшее за неделю Картину «Сделано в Америке» не покажут в кинотеатрах «Синема Парка» и «Формулы кино» Рецензия и отзывы на игру Total War: Warhammer 2 Рецензия и отзывы на игру Senran Kagura: Peach Beach Splash Отчёт об «ИгроМире» / Comic Con Russia 2017. Часть 1
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Комедия «Белый Дэйв» от Леброна Джеймса в разработке у ABC

Звезда НБА и с недавних пор продюсер Леброн Джеймс («Раскаяния выжившего») продолжает покорять новые вершины и совместно с актрисой Гэбриэль Юнион («Вспомни, что будет») продюсирует для телеканала ABC сериал «Белый Дэйв», уже получивший добро на производство.

Комедия поведает о выросшем в «белом» пригороде юном афроамериканце, вынужденном переехать в «чёрный» район после нового замужества матери.

Сценарий напишет Дэвид Е. Талберт («Первое воскресенье»), основываясь на обширном личном опыте. Исполнительным продюсером наравне с Джеймсом, Юнион и Талбертом значится Мэверик Картер. Производство возьмут на себя Warner Bros. Television и SpringHill.

+ Обсудить
Темы
 
Белый Дэйв
 18 октябряДжек Блэк продюсирует комедию про маньяка на ABC 7 октября«Агенты Щ.И.Т.» — дата выхода пятого сезона 18 октябряМила Кунис продюсирует детективную драму для ABC
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Кадры из сериала «Супергёрл»
 
Кино «Три икса: Мировое господство» — постеры
 
Кино «Снеговик» — трейлер
 
Кино Трейлер фильма «Последние девушки» (с русскими субтитрами)
 
Кино Съёмки «Прометея 2» уже не за горами
 
Кино Тизер фильма «Время первых»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика