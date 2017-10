Марк Руффало сыграет близнецов в семейной драме от HBO

Судя по всему, Марка Руффало («Остров проклятых», «Мстители») настолько впечатлили даруемый HBO размах творческой свободы и актёрские таланты блистающего в «Двойке» Джеймса Франко, что он и сам решил вернуться на телевизионные подмостки. Руффало поучаствует в разработке и съёмках драматического мини-сериала I Know This Much Is True, ушедшего на премиальный кабельный канал.

Восьмисерийная экранизация опубликованного в 1998 году одноимённого романа за авторством Уолтера Лама представляет собой эпическую семейную сагу, повествующую о жизнях братьев-близнецов Доминика и Томаса Бёрдси, живущих во второй воловине XX века.

Руффало не только сыграет близнецов, но и выступит исполнительным продюсером проекта наряду с автором романа. Срежиссирует многосерийную драму Дерек Сиенфрэнс («Валентинка», «Место под соснами»); он же займётся адаптацией литературного первоисточника. Производство на контроле у независимой студии FilmNation Entertainment («Прибытие»).