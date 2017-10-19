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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Кейси Аффлек снимется в многосерийном ужастике Альфонсо Куарона

Миграция кинознаменитостей на телевизионные просторы продолжается. Свои силы в многосерийном проекте попробуют оскаровский лауреат Альфонсо Куарон («Гравитация») и недавний обладатель золотой статуэтки Кейси Аффлек (фильмы «Манчестер у моря», «Интерстеллар»).

Они вместе поработают над пока безымянным сериалом, о котором наверняка известно только одно — он принадлежит к жанру ужасов. Ходят слухи, будто сюжет будет тем или иным образом связан с возникновением некого культа. Остальные детали проекта держатся в секрете, и не в последнюю очередь потому что он находится на самых ранних стадиях разработки.

Альфонсо Куарон режиссирует по собственному сценарию, а также наряду с Кейси Аффлеком выступает исполнительным продюсером будущего сериала. В производстве многосерийного проекта задействована студия Anonymous Content («Настоящий детектив», «Больница Никербокер»). Ведутся поиски подходящего кабельного канала или потокового сервиса.

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