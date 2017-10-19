«Улисс: Жанна Д'Арк и алхимические рыцари» — неофициальный анонс

Серия ранобэ «Улисс: Жанна Д'Арк и алхимические рыцари» (Ulysses: Jeanne d'Arc to Renkin no Kishi) получит аниме-экранизацию неназванного формата. Но это не точно. Потому что соответствующая информация появилась на странице книжки-приквела на сайте издательства Shueisha, но вскоре была оттуда удалена.

Действие разворачивается во Франции XV века, во время Столетней войны. Сын дворянина по имени Монморенси учится в школе рыцарей, где с головой погрузился в изучение магии и алхимии. Однако после разгрома французов англичанами в битве при Азенкуре (25 октября 1415 года) школу распускают и Монморенси вынужден бежать. И в ходе этого бегства он знакомится с удивительной деревенской девушкой по имени Жанна.