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«Жан-Клод Ван Джонсон» — трейлер с датой выхода

Сериал «Жан-Клод Ван Джонсон» получил дату выхода и свежий трейлер — многосерийный комедийный боевик выйдет на потоковом сервисе Amazon 15 декабря.

Если верить сериалу, зрители не в курсе, что Ван Дамм на самом деле спецагент Джонсон, скрывающийся под личиной актёра боевиков для участия в тайных операциях. Очередное задание протагонист выполняет, снимаясь в экшен-версии «Приключений Гекльберри Финна». Новая миссия вновь сводит его с любимой женщиной Ванессой — тоже спецагентом.

Наряду с Ван Даммом в сериале снимаются Кэт Фостер, Филисия Рашад, Мойзес Ариас и другие.

Сценарий написал Дэйв Каллахэм («Неудержимые»); он же числится исполнительным продюсером проекта наравне с Ван Даммом, Ридли Скоттом и Дэвидом Цукером («Голый пистолет»). Пилотный эпизод снял Питер Атенсио («Последний человек на Земле»).

 
 
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