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Первоисточники: www.joblo.comscreenrant.com Прямая ссылка на новость:

Дэвид Финчер по-прежнему работает над продолжением «Войны миров Z»

Режиссёр Дэвид Финчер продолжает разработку фильма «Война миров Z 2»:

Вот уже год мы со сценаристом Деннисом Келли готовимся к сиквелу «Войны миров Z». Мы пытаемся создать материал, который станет причиной снять кино, а не оправданием его существования.

И чтобы хоть как-нибудь добавить новости объёма и полезности, приплюсуем ещё одну реплику Финчера. Режиссёр поведал, почему он отказался от постановки «Звёздных войн: Пробуждения Силы» в пользу Дж. Дж. Абрамса:

Я разговаривал с продюсером Кэтлин Кеннеди об этом, и «Звёздные войны» действительно лакомый кусок. Но я не знаю, что хуже, когда ты Джордж Лукас на съёмочной площадке первого фильма, и все вокруг такие: «Альдераан? Что это за фигня?» Зато всем весело. И мне невозможно представить силу духа, которая нужна для продолжения классических эпизодов. Это уже какой-то другой уровень дискомфорта. С одной стороны, на тебя давят пожилые Харрисон Форд и Кэрри Фишер, а с другой, в прокате нужно собирать миллиард или полтора. Думаю, нужны крайняя степень уверенности в своих силах и холодная голова. Потому что ты отдаёшь два года из жизни, четырнадцать часов из суток и семь дней из недели.

Всё просто, Финчер слишком трезво оценивал риски.

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