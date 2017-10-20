К съёмкам готовится новый ужастик по сценарию Макса Лэндиса

Производственные компании QC Entertainment и Good Universe взяли на вооружение оригинальный сценарий Макса Лэндиса, в то время как последний готовится к ремейку фильма «Американский оборотень в Лондоне».

Компании уже занялись поисками режиссёра для постановки ужастика под названием Decon.

Главный герой повествования — юный и невероятно одарённый доктор, который оказывается на грани своих ментальных, физических и эмоциональных сил всего лишь за одну ночь. Всё из-за того что протагонист присоединяется к элитной группе врачей. Эти товарищи занимаются самыми редкими, ужасными и смертельными болезнями на Земле. Зная мистера Лэндиса, мы уверены, что история окажется намного сложнее, чем видится на первый взгляд.

Съёмки собираются начать в 2018 году.