Поиграем на PC: Lost Dimension и Sword Art Online: Hollow Realization

Японские игры продолжают перебираться в Steam. И сегодня мы хотим поведать сразу о двух умеренно-крупных проектах, порты которых поступят в продажу уже к концу месяца.

Начнём со Sword Art Online: Hollow Realization — четвёртой части не слишком любимой критиками, но всё равно успешной серии игр, основанных на очень популярном аниме-франчайзе «Искусство меча Online». Удивительно, на самом деле, что до PC добирается только Hollow Realization (и спин-офф кроссовер с Accel World) — мы ведь говорим о Bandai Namco, а это издательство взяло за правило портировать на PC практически все свои произведения. Ну да Sword Art Online: Hollow Realization появится в Steam уже 26 октября, и если спрос на неё удовлетворит правообладателей, то это наверняка повысит шансы на появление PC-версий её предшественниц.

Второй порт, призванный порадовать фанатов пошаговых тактик с анимешной стилистикой, детективным сюжетом и элементами визуальных новелл — Lost Dimension. В своё время эта игра привлекла внимание публики довольно занятной фишкой: в команде игрока регулярно обнаруживались предатели, работающие на главного злодея, но личности этих негодяев выбираются случайным образом при каждом новом прохождении. Реализована идея, насколько нам известно, не слишком здорово, но проверить это лично все заинтересованные PC-геймеры смогут уже 30 октября.