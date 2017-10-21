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Бесплатная Civilization III и дешевая Civilization VI

Студия Firaxis Games и издательство 2K Games устроили рекламную многоходовочку сразу на двух платформах. Во-первых, сейчас на Humble можно абсолютно бесплатно разжиться Steam-ключом Sid Meier’s Civilization III: Complete — полной версии классической игры, подсадившей миллионы людей на тактические стратегии с технологическим развитием. В комплект входят: оригинальная игра, аддон Sid Meier’s Civilization III: Conquests, мультиплеерная Sid Meier’s Civilization III: Play the World, а также все большие и малые сценарии, цивилизации и режимы. Хотя бы для коллекции такое должен заиметь любой уважающий себя любитель пошаговых стратегий. Акция, по всей видимости, приурочена к 16-летию игры, которое состоится 30 октября.

Второе, что сделали Firaxis и 2K — инициировали раздачу купонов в Steam, позволяющих купить Sid Meier’s Civilization VI: Digital Deluxe с 50% скидкой (1300 рублей против 2600). В издание, если вы всё-таки соберётесь его купить, входят четыре дополнения с цивилизациями и сценариями, а также цифровой саундтрек.

Вот так хитрецы одной рукой подсаживают на одну из лучших частей серии, а второй намекают на потенциальное продолжение банкета в самой последней выпущенной на данный момент игре. Против такой рекламной кампании мы уж точно ничего имеем.

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Темы
 
Civilization III (PC) Civilization VI (PC)
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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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