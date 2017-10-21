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Гейб Ньюэлл попал в сотку самых богатых людей США

Одну новость с фотографией Гейба Ньюэлла мы уже опубликовали, было бы странно проигнорировать вторую — даром что напрямую она нас не касается: глава Valve попал в сотку самых богатых американцев, составленную Forbes.

В 5,5 миллиардов оценивается состояние 54-летнего человека, чья студия подарила нам Half-Life 3 (простите, не удержались), дилогию Portal, Counter-Strike и его многочисленные проявления, Team Fortress 2, DotA 2, HTC Vive и, что важнее всего в данном контексте, — Steam, интернет-магазин по продаже игр, софта, фильмов и даже аниме. Имея такие деньги, он мог бы с лёгкостью профинансировать пяток сиквелов [Half-Life] или, например, воскресить «Светлячка», но зачем оно ему? Гейб Ньюэлл вошёл в сотку главных богачей США — человеку и с легендарным неумением считать до трёх неплохо живётся.

По пути напоминаем, что скоро придёт пора новых распродаж в Steam, которая наверняка сделает Гейба Ньюэлла. А ведь в разработке у Valve находится и своя коллекционная карточная игра, которая, в случае успеха, может принести студии сотни миллионов...

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