Новости игр — лучшее за неделю

- Destiny 2 — интервью с продюсером Джаредом Бербахом.
- Рецензия и отзывы на игру Dungeons 3.
Star Wars Battlefront II — трейлер сюжетной кампании — за Императора!
- Call of Duty: WWII — трейлер с живыми актёрами — собирайте команду!
- Activision запатентовала систему продвижения микротранзакций через матчмейкинг — хорошо хоть, до реализации системы дело пока не дошло.
- Главы CD Projekt Red прояснили ситуацию с уходами сотрудников и отзывами о студии — отставьте сомнения: у авторов трилогии The Witcher всё хорошо.
- Electronic Arts закрыло студию Visceral Games — игру по «Звёздным войнам» передали другой команде и сменили её концепцию.
- BioWare потеряла одного из авторов Dragon Age — Майк Лэйдлоу ушёл после 14 лет работы в студии.
- Gran Turismo Sport требует подключения к сети, получает не лучшие оценки — Forza вырывается всё дальше вперёд.
- Авторы League of Legends из Riot Games возвращаются к разработке игр — что именно они сотворят — загадка.
- Sony Music начинает издавать игры на платформах конкурентов Sony Interactive — спасибо успеху Fate/Grand Order.
- Даты осенних и зимней распродаж в Steam 2017 — готовьте ваши денежки, иначе быть беде.