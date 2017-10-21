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Первоисточники: www.comingsoon.netwww.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

CBS готовит ребут «Частного детектива Магнума»

В прошлом сентябре телеканал ABC планировал снимать обновлённую версию знаменитого «Частного детектива Магнума», где главная роль отводилась его взрослой дочери, но эта задумка в жизнь так и не воплотилась. Идею возрождения многосерийной классики подхватил телеканал CBS — одобрены съёмки пилотного эпизода.

Поговаривают, что — вот уж неожиданность! — обойдутся без смены пола. Современная версия классического процедурала 80-х расскажет о бывшем спецназовце Томасе Магнуме, который вернулся из Афганистана и постепенно привыкает к мирной жизни. Но расслабляться главный герой не собирается, решив зарабатывать на жизнь частным сыском. Помогать Магнуму в расследованиях невероятно сложных и запутанных дел будут ветераны-сослуживцы Теодор Кальвин, Орвилл Райт и бывший агент MI6 Джульет Хиггинс.

К написанию сценария пилота собираются привлечь Питера Ленкова и Эрика Гуггенхайма, ответственных за современные версии «Гавайев 5.0» и «Макгайвера». Исполнительными продюсерами выступают Джон Дэвис и Джон Фокс («Чёрный список»). Производством займутся CBS Television Studios и Universal Television.

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