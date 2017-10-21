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«Стальная тревога: Невидимая победа» — трейлер

Действие первоисточника разворачивается в альтернативном мире, где Холодная война до сих пор не завершилась. Начинается всё с того, что семнадцатилетний Сагара Соуске — закалённый в боях солдат, работающий на секретную организацию под названием «Мифрил», — получает задание охранять школьницу Канаме Чидори, которая почему-то очень важна. Правда, выполнять задание он должен тайно. Для этого Соуске под видом нового ученика внедряют в ту школу, куда ходит Чидори. И если своевременно устранить любую опасность опытному воину вполне по силам, то вот вписаться в обычную школьную жизнь для закоренелого солдафона оказывается не так-то просто.

 
 
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Видео Стальная тревога: Невидимая победа (Full Metal Panic! Invisible Victory)
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