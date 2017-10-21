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Первоисточник: www.animenewsnetwork.cc Прямая ссылка на новость:

«Старшая школа DxD 4» — авторский состав и трейлер

Сиквелы сериалов — такая вещь, что персонального внимания в новостях удостаивается редко, но с четвёртым по счёту сезоном экранизации гаремного фансервисного ранобэ Ичиэя Ищибуми и Миямы-Зеро «Старшая школа DxD» (Highschool DxD Hero) случай особый: на ивенте лейбла Fantasia Bunko было объявлено о полной смене авторского состава и студии, за которой сериал был закреплён прежде.

Главный герой — Иссей Хёдо — туповатый старшеклассник, которого на первом в его жизни свидании убивает девушка. Но вместо того чтобы почить с миром, Иссей возрождается в облике дьявола, и отныне его долг — служить Риас, дьяволу более высокого класса, которая к тому же оказывается самой красивой девушкой в школе.

Авторы
Режиссёр Ёщифуми Суеда «Рельсовые войны»
Сценарист Кендзи Конута «Кровавый парень», «Игра Короля»
Дизайнер персонажей Макото Уно «Стигмата Квазера», «Рельсовые войны»
Студия Passione

Сериал стартует в следующем году.

 
 
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Видео Старшая школа DxD 4 (High School DxD Hero)
 17 маяКоротко об аниме: Актёры и танки
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Коротко об аниме: Актёры и танки

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