«Старшая школа DxD 4» — авторский состав и трейлер

Сиквелы сериалов — такая вещь, что персонального внимания в новостях удостаивается редко, но с четвёртым по счёту сезоном экранизации гаремного фансервисного ранобэ Ичиэя Ищибуми и Миямы-Зеро «Старшая школа DxD» (Highschool DxD Hero) случай особый: на ивенте лейбла Fantasia Bunko было объявлено о полной смене авторского состава и студии, за которой сериал был закреплён прежде.

Главный герой — Иссей Хёдо — туповатый старшеклассник, которого на первом в его жизни свидании убивает девушка. Но вместо того чтобы почить с миром, Иссей возрождается в облике дьявола, и отныне его долг — служить Риас, дьяволу более высокого класса, которая к тому же оказывается самой красивой девушкой в школе.

Сериал стартует в следующем году.