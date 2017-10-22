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Первоисточник: www.dualshockers.com Прямая ссылка на новость:

Full Metal Panic! Fight: Who Dares Wins — анонс игры по «Стальной тревоге»

Про три полнометражки, пересказывающие первый сезон аниме «Стальная тревога» мы уже написали. Трейлер грядущего сериала «Стальная тревога: Невидимая победа». Что ж, кажется, осталось опубликовать лишь одну значимую новость, связанную с франчайзом — анонс игры.

Full Metal Panic! Fight: Who Dares Wins — пошаговая стратегическая RPG, на данный момент анонсированная эксклюзивно для PS4. И это, если вы посмотрите на трейлер, может показаться странным решением: дешёвая трёхмерная графика и «чибишные» модели боевых роботов не напрягли бы ни PS Vita, ни PS3 — вот уж случай, когда была бы уместна любовь японцев к поддержке не только современных, но и старых платформ.

Если же вы удивлены подобному стилистическому решению, то знайте: на самом деле у него есть причины. Full Metal Panic! Fight: Who Dares Wins создаёт B.B. Studio, уже который год успешно выпускающая игры серии Super Robot Wars — пошаговых ролевых стратегий с чибишными версиями гигантских боевых роботов из самых разных аниме-франчайзов. Просто на этот раз, подгадывая под релиз «Невидимой победы», авторы отбросили идею пересечений разных вселенных и сконцентрировались на одном сериале.

Пока не до конца понятно, выпустят ли Full Metal Panic! Fight: Who Dares Wins на Западе, но учитывая, что дебютный трейлер сразу вышел на английском языке — да, почти наверняка. Может, игра и в Steam заглянет — это ж Bandai Namco.

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Темы
 
Full Metal Panic! Fight: Who Dares Wins (PlayStation 4) Стальная тревога (Full Metal Panic!)
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