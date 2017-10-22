«Легенда о Гранкресте» — второй трейлер и ещё больше сэйю

Стартующая в зимнем сезоне телеэкранизация ранобэ «Легенда о Гранкресте» (Grancrest Senki) обзавелась новым трейлером и существенно расширила команду сэйю.

Авторы Режиссёр Мамору Хатакеяма «Комические рассказы эпохи Сёва», «Санкареа» Сценаристы Щунсаку Яно и Рю Мизуно автор оригинала Дизайнер персонажей Хирощи Яку режиссёр анимации в «Школе-тюрьме», «Тяжёлом Объекте» Композитор Юго Канно «Психо-пасс», «Адзин» Студия A-1 Pictures

Действие разворачивается на континенте, где царит хаос. Хаос порождает беды, однако правители континента обладают силой «Креста» — священными печатями, способными обуздать хаос и защитить их подданных. Но прежде чем кто-либо успел осознать происходящее, правители отбросили свою миссию и начали сражаться друг с другом за власть и «Кресты». Главными героями являются Силка — одинокая магичка, презирающая правителей за отказ от священной миссии, — и странствующий рыцарь Тео, отправившийся в путешествие, дабы стать сильнее и однажды освободить свою родную деревню от тиранического гнёта. Силка и Тео приносят нерушимую клятву господина и вассала и работают вместе, дабы преобразить континент, охваченный хаосом и войнами.