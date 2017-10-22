Что может произойти послы выхода продолжения «Тихоокеанского рубежа»?

Франчайз «Тихоокеанский рубеж» наверняка откинет копыта после выхода сиквела, но режиссёр второй части Стивен ДеНайт прикидывает разные варианты, к примеру, кросс-овер с киномонстрами из вселенной студии Legendary:

У нас нет прямых отсылок, но эту возможность обсуждают долго и серьёзно. Было бы здорово скрестить «Тихоокеанский рубеж» с Конгом и Годзиллой, вполне естественное развитие событий. После третьего фильма мы можем стать частью общего плана, чисто теоретически конечно. Но я большой фаната этой идеи и с удовольствием посмотрю на результат.

Что вы такое говорите? «Тихоокеанский рубежи 3»? Стивен отвечает:

Разумеется, мы готовы ко второму сиквелу. Самое сложное в нашему случае не оставлять открытую концовку. Никаких клиффхэнгеров в духе пятого эпизода «Звёздных войн», особенно, когда точно не знаешь, что третий фильм состоится. Мы поступили так: закончили нашу историю, но оставили место для следующей главы.

Понятно, что необходимо верить в лучшее, но иногда оптимизм граничит с идиотизмом.