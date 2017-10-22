«Лига справедливости» займёт два часа вашего времени

Две крупные американские киносети — AMC и Regal — сошлись в хронометраже фильма «Лига справедливости»: 121 минута. Это, кстати, вместе с титрами, а значит, что сборная супергероев из расширенной киновселенной DC просуществует не больше двух часов.

Просто «Лига справедливости» будет короче всех предыдущих картин: «Человека из стали» (143 минуты), «Бэтмена против Супермена» (153 минуты), «Отряда самоубийц» (123 минуты) и «Чудо-женщины» (141 минута).

Ранее ходили слухи, что хронометраж «Лиги» может превысить три часа. Прекрасно, что кино оказалось достаточно компактным. Да и зачем ему много времени? Нужно лишь собрать Аквамена, Флэша и Киборга, а потом всем вместе разнести главгада, попутно вернув к жизни Супермена. Трёхчасовую версию (а она, скорее всего, существует) всегда можно будет выпустить на домашнем видео.

Ещё Дж.К. Симмонс рассказал, как ему игралось в роли комиссара Гордона, и намекнул на «Лигу справедливости 2»:

Ну, Гордон постоянно ходит в плаще, других сцен не завезли. Уж не знаю будет ли моя физформа проглядывать, особенно на фоне Бэтмена. Но таковая «Лига справедливости», первая, как мы надеемся, из нескольких. Они уже работают на сценариями следующего «Бэтмена» и второй «Лиги». Сейчас мы представляем мою инкарнацию Гордона и больше ничего. Мы лишь касаемся поверхности этого персонажа.

Кино выходит 17 ноября.