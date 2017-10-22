«Жизнь семейства монстров» — анонс и трейлер

В весеннем сезоне стартует японско-тайваньская телеэкранизация манги тайваньского автора «Жизнь семейства монстров» (Jikken-hin Kazoku: Creatures Family Days) про тяжёлую судьбы жертв бесчеловечных экспериментов.

В центре повествования пятеро детей пары сумасшедших учёных, использовавших отпрысков в качестве подопытных. В результате четверо из них получили невероятные способности, и вместе с тем внешние отличия от обычных людей: мальчик превращается в собаку, одна из сестёр приобрела способность читать мысли, другая — общаться с растениями, а третья получила некоторые черты паука. Пятый же, самый младший, сын семейства почему-то оказался абсолютно нормальным человеком. И теперь этой пятёрке предстоит жить самостоятельно (потому что предков арестовали за незаконные опыты), пытаясь вписаться в общество обычных людей и не выделяться сверх меры.