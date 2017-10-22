Новости кино — лучшее за неделю

«Чёрная Пантера» — трейлер и постер — ролик, где рэп действительно в кассу.
«Лига справедливости» — постер — лига охватывает все точки обзора.
«12 Сильных» — трейлер — американская кавалерия в Афганистане.
«Рубеж» — трейлер и дата выхода — гость из будущего с хреновыми спецэффектами.
«Соло. Звёздные войны: Истории» — логотип и новое название фильма — у нас есть имя! Вернее, фамилия.
«Лига справедливости» займёт два часа вашего времени — вы даже не заметите особой справедливости.
Дэвид Финчер по-прежнему работает над продолжением «Войны миров Z» — режиссёру нужен хороший материал для постановки фильма.
«Хищник» — анимированный постер — над городом разразился Хищник.
«Новые мутанты» станут трилогией разных ужастиков — с каждым фильмом всё будет страшнее.
Сценарист триллера «Семь» займётся адаптацией манги — самурайские разборки с Эндрю Уокером.