Новости аниме — лучшее за неделю

Лучшее аниме лета 2017 — голосование — выбираем лучшее аниме прошедшего сезона.

«Стальная тревога» — анонс и тизер полнометражной компиляции — перед четвёртым сезоном всем желающим ещё раз покажут первый — в кинотеатрах, в три захода.

«Старшая школа DxD 4» — авторский состав и трейлер — в четвёртый сезон с новой студией и новым авторским составом.

«Улисс: Жанна Д'Арк и алхимические рыцари» — неофициальный анонс — исторической фансервисное фэнтези про няшную Жанну и обычного французского рыцаря-школьника XV века.

«Хакумей и Микочи» — первый трейлер и авторы — две маленькие волшебные девочки весело живут в волшебном лесу.

«Тяжёлый божественный юнит Пандора» — анонс — автору «Макросса» надоели певички в качестве пар для гигантских роботов, и он решил присмотреться к младшим сестрёнкам.

«K: Семь историй» — трейлер — мало кому интересный, но непотопляемый франчайз готов разродиться аж шестью полнометражками.

«Жизнь семейства монстров» — анонс и трейлер — Тайвань тоже может в аниме.

Три новых проекта Geno Studio — золотоискатели с Хоккайдо, семейство, останавливающее время, и загадочный сериал от режиссёра «Дюрарары».