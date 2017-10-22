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Новые сериалы 23 — 29 октября

Основная волна многосерийных премьер схлынула. Грядущая неделя и вовсе обойдётся без новичков. Так или иначе всё внимание привлечёт к себе возвращение в телеэфир мистического триллера «Очень странные дела».

Среда, 25 октября

 
Конец сезона2
Syfy
Нулевой канал Channel Zero

ужасы, мистика

В ролях Фиона Шоу, Луиза Д'Оливейра, Натали Браун, Пол Шнайдер, Шон Бенсон

Создатель Ник Антоска

Второй сезон антологии ужасов завершится шестым эпизодом под названием Piece By Piece. В феврале кабельный канал Syfy продлил сериал на третий и четвёртый сезоны.

Видео

Пятница, 27 октября

 
Сезон2
Netflix
Очень странные дела Stranger Things

драма, мистика

В ролях Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Финн Вулфард, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Ной Шнапп

Создатель Мэтт Даффер, Росс Даффер

События второго девятисерийного сезона разворачиваются в 1984 году в городке Хоукинс и окрестностях, хранящих ещё очень много опасных тайн. Не говоря уже об ужасающей Обратной стороне и её жутких обитателях.

Видео

 
Сезон3
NBC
Слепое пятно Blindspot

драма, детектив, боевик

В ролях Джейми Александер, Салливан Степлтон, Одри Эспарза, Роб Браун, Эшли Джонсон, Джонни Витуорт

Создатель Мартин Джеро

Главная героиня Джейн Доу, лишившись памяти, каким-то образом оказывается посреди Таймс-сквер. Всё её тело покрывают таинственные татуировки, назначение которых ей также неизвестно. ФБР берётся за расследование странного происшествия, надеясь по подсказкам, обнаруженным в татуировках, распутать дело, попахивающее теорией заговора. А сама Джейн надеется в конце концов узнать, кто она такая и что с ней произошло.

Видео

Воскресенье, 29 октября

 
Конец сезона1
HBO
Двойка The Deuce

драма

В ролях Мэгги Джилленхаал, Джеймс Франко, Крис Бауэр, Крис Кой, Дэниел Саули, Доминик Фишбэк

Создатель Дэвид Саймон, Джордж Пелеканос

Первый сезон драмы завершит полуторачасовой восьмой эпизод под заголовком My Name Is Ruby. В сентябре канал HBO продлил сериал на второй сезон.

Видео

 
Конец сезона5
Showtime
Рэй Донован Ray Donovan

драма, криминал, детектив

В ролях Лив Шрайбер, Пола Малкомсон, Джон Войт, Эдди Марсан, Питер Джейкобсон, Эллиотт Гулд

Создатель Энн Бидерман

Двенадцатая серия Time Takes a Cigarette станет заключительной для пятого сезона криминальной драмы. Кабельный канал Showtime пока не решил дальнейшую судьбу проекта.

Видео

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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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