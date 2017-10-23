Новости ретро-игр — лучшее за неделю

Книга и альбомы легендарного музыканта Роба Хаббарда ушли на «Кикстартер». Добра там видимо-невидимо!

Super Nt — новый высококачественный клон SNES от компании Analogue. Отличная сборка, замечательная эмуляция и стоит не так дорого, как Analogue Nt.

Бывший работник Sega делает ремейк Kung-Fu Master для ZX Spectrum. Впервые взялся за ассемблер Z80, а уже такой результат!

Две части «Сибири» выйдут на Nintendo Switch. Кейт Уокер покоряет уже девятую платформу.

Bobby Carrot — порт популярной головоломки на ZX Spectrum от отечественных разработчиков. Кролик по имени Бобби на конкурсе ZX Dev - Conversions.

Автор скролл-шутера Warhawk адаптирует его для ZX Spectrum Next. С графикой помогает Саймон Батлер из Ocean.

В разработке Q*bert для ZX Spectrum Next. Возможно, к ремейку даже подключится автор оригинала.

Flappy Bird появится на ZX Spectrum Next. Потому что эта игра должна быть на всех платформах. Радость-то какая!

Платформер-битемап Bruce Lee выйдет на ZX Spectrum Next. Но вот как будет называться — та ещё загадка.

Castle of Sorrow — игра для ZX Spectrum с самым оригинальным анонсом. Информации, правда, кот наплакал, но выйдет этой осенью.

RetroForce — новый скролл-шутер для ZX Spectrum наконец-то вышел. Игра шустрая и плавная, но сложная. А можно сделать ещё сложнее!

Стрелялка Draconian выйдет на 2600. Фанаты постарались на славу.