Кинотеатры «КАРО» будут работать с аудиторией напрямую

Отечественная индустриальная жизнь продолжает бурлить.

Сеть кинотеатров «КАРО» решила отказаться от сетевых услуг компании Rambler&Co. То есть вы больше не сможете купить билеты в кинотеатры «КАРО» на сайтах «Афиша» и «Рамблер-Касса», а также в соответствующем приложении на телефоне.

Как утверждают представители кинотеатров, им интереснее работать с аудиторией напрямую — дескать, большая часть онлайн-продаж приходится на официальный сайт. В Rambler&Co называют всё это «прекращением сотрудничества по техническим причинам» и надеются на возобновление совместной работы в будущем.

Да, мы явно имеем дело с продолжением недавней истории, когда дистрибьютор UPI не стал показывать на экранах «Синема Парк» и «Формула кино» свой фильм «Сделано в Америке», потому что «Афиша» и «Рамблер-Касса» заряжают десять процентов на продажах билетов через интернет, называют этот грабёж «надбавкой за удобство» и не хотят делиться.

Приятно, что компания «КАРО» считает, что может быть не менее удобной без участия Rambler&Co. Красивый ход, который посылает мощный сигнал: здесь не работают законченные мудозвоны. Слышим и ценим. Ах, да, за 10%-ную скидку при покупке билетов онлайн — отдельное спасибо. Да-да, скидку, а не наценку, бл!

Ещё сегодня стало известно, что южнокорейская киносеть CJ CGV выходит на российский рынок. В Москве иностранной компанией будут открыты новые кинозалы на базе старых кинотеатров: на 33 объектах появятся 160 залов. Будем надеяться, что Питер и другие города России воспоследуют.

Новая сеть может стать первой по количеству кинотеатров и второй по количеству экранов в Москве. CJ CGV — пятая в мире и крупнейшая в Южной Корее сеть кинотеатров, она также работает в Китае, Индонезии, Мьянме, Турции, Вьетнаме и США.

Ранее в России иностранных киносетей не наблюдалось.