Переживший смену шоураннера и несколько переносов премьерной даты сериал «Звёздный путь: Дискавери» получил второй сезон от потокового сервиса CBS All Access. Официальное объявление о продлении проекта, заслужившего горячее одобрение зрителей и критиков, было вопросом времени.

Правда, из-за кропотливого и дорогостоящего производственного процесса ждать скорого возвращения научно-фантастического эпика не стоит — предполагается, что второй сезон «Звёздного пути: Дискавери» стартует не раньше 2019 года.

Новая глава научно-фантастической эпопеи повествует о возглавляемой капитаном Лоркой (Джейсон Айзекс) команде космического корабля «Дискавери», бороздящего межзвёздные просторы. В многочисленных экспедициях главных героев ожидает множество испытаний. Под командованием капитана Лорки служит главная героиня истории — воспитанная вулканцами землянка Майкл Бёрнем (Соникуа Мартин-Грин).

Трансляция первой части 16-серийного первого сезона завершится 12 ноября; вторая часть подоспеет в январе.