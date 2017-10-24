13 игр с Xbox возвращаются на Xbox One

Наконец-то настал момент, которого ждали владельцы Xbox One: завтра система Microsoft получит поддержку обратной совместимости с дебютной консолью платформодержателя — Xbox. Запустят процесс следующие 13 игр:
- Star Wars: Knights of the Old Republic;
- Ninja Gaiden Black;
- Crimson Skies: High Road to Revenge;
- Fuzion Frenzy;
- Prince of Persia: The Sands of Time;
- Psychonauts
- Dead to Rights;
- Black;
- Grabbed by the Ghoulies;
- Sid Meier’s Pirates!;
- Red Faction II;
- BloodRayne 2;
- The King of Fighters Neowave.
Неплохая подборка, в которой нашлось место и мультиплатформенной классике, и эксклюзивам разной степени популярности. Все игры будут работать в 1080p, к тому же некоторым из них подняли скорость загрузки или fps. Стоимость классики - 10 долларов или их аналог (цены для России нам пока неизвестны).