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13 игр с Xbox возвращаются на Xbox One

Наконец-то настал момент, которого ждали владельцы Xbox One: завтра система Microsoft получит поддержку обратной совместимости с дебютной консолью платформодержателя — Xbox. Запустят процесс следующие 13 игр:

  • Star Wars: Knights of the Old Republic;
  • Ninja Gaiden Black;
  • Crimson Skies: High Road to Revenge;
  • Fuzion Frenzy;
  • Prince of Persia: The Sands of Time;
  • Psychonauts
  • Dead to Rights;
  • Black;
  • Grabbed by the Ghoulies;
  • Sid Meier’s Pirates!;
  • Red Faction II;
  • BloodRayne 2;
  • The King of Fighters Neowave.

Неплохая подборка, в которой нашлось место и мультиплатформенной классике, и эксклюзивам разной степени популярности. Все игры будут работать в 1080p, к тому же некоторым из них подняли скорость загрузки или fps. Стоимость классики - 10 долларов или их аналог (цены для России нам пока неизвестны).

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