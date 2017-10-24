13 игр с Xbox возвращаются на Xbox One

Наконец-то настал момент, которого ждали владельцы Xbox One: завтра система Microsoft получит поддержку обратной совместимости с дебютной консолью платформодержателя — Xbox. Запустят процесс следующие 13 игр:

Star Wars: Knights of the Old Republic;

Ninja Gaiden Black;

Crimson Skies: High Road to Revenge;

Fuzion Frenzy;

Prince of Persia: The Sands of Time;

Psychonauts

Dead to Rights;

Black;

Grabbed by the Ghoulies;

Sid Meier’s Pirates!;

Red Faction II;

BloodRayne 2;

The King of Fighters Neowave.

Неплохая подборка, в которой нашлось место и мультиплатформенной классике, и эксклюзивам разной степени популярности. Все игры будут работать в 1080p, к тому же некоторым из них подняли скорость загрузки или fps. Стоимость классики - 10 долларов или их аналог (цены для России нам пока неизвестны).