Shin Megami Tensei V — анонс и японский трейлер

Ещё в январе студия Atlus объявила о том, что на Nintendo Switch выйдет какая-то новая игра из популярного ролевого франчайза Shin Megami Tensei (породившего ещё более успешную серию Persona). И вот теперь мы наконец-то узнали её название: Shin Megami Tensei V.

...Да, особой интриги не получилось — прошлая номерная часть SMT вышла на 3DS, теперь настала пора перебраться на более современную портативку.

Анонс названия сопровождается приведённым ниже японским трейлером, содержащим примерно следующий текст: «Токио, наше время. Великая Бездна разверзлась, но окно на Небеса остаётся закрытым. Из останков поднимается эра зла. Мы отправляемся в погоню за новой легендой». И всё, больше никаких деталей. Ждём дальше.