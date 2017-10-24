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Shin Megami Tensei V — анонс и японский трейлер

Ещё в январе студия Atlus объявила о том, что на Nintendo Switch выйдет какая-то новая игра из популярного ролевого франчайза Shin Megami Tensei (породившего ещё более успешную серию Persona). И вот теперь мы наконец-то узнали её название: Shin Megami Tensei V.

...Да, особой интриги не получилось — прошлая номерная часть SMT вышла на 3DS, теперь настала пора перебраться на более современную портативку.

Анонс названия сопровождается приведённым ниже японским трейлером, содержащим примерно следующий текст: «Токио, наше время. Великая Бездна разверзлась, но окно на Небеса остаётся закрытым. Из останков поднимается эра зла. Мы отправляемся в погоню за новой легендой». И всё, больше никаких деталей. Ждём дальше.

 
 
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Видео Shin Megami Tensei V (Nintendo Switch)
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