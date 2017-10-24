Бисексуальная Валькирия в новом «Торе»

Тесса Томпсон — исполнительница роли воительницы Валькирии в «Торе: Рагнарёк» — раскрыла новую сторону своего персонажа: она — бисексуальна (Валькирия, а не Тесса, хотя не берёмся утверждать точно).

Собственно, твиттерное признание:

Она — би. И да, ей абсолютно наплевать на мнение мужчин Не роль, а мечта!

Тяжело быть Тессой Томпсон — актрисе не нравится играть бэдэсс-персонажей (мы это выяснили ранее), а теперь ещё надо делать вид, что мнение окружающих ей безразлично. Кстати, посмотревшие нового Тора говорят о тотальном отсутствии заявленной бисексуальности Валькирии в фильме. Увы и ах.

Кстати, Крис Хемсворт тоже признался, что Тор... Нет, товарищ просто рассказал, как чуть было не отказался от роли Тора:

Прекрасно помню тот момент, когда позвонил мой агент и сказал, что мы получили предложение. Мол, нечто супергероическое и сразу на шесть фильмов. И мы подумал, что шесть — это чересчур много, поэтому лучше отказаться.

Разумеется, потом он передумал. «Тор:» Рагнарёк» выходит 2 ноября.