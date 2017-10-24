Третий сезон сериала «Зверинец» стал для многосерийной драмы последним. Телеканал CBS распрощался с проектом, заставив его повторить судьбу предшественника — экранизации Стивена Кинга «Под куполом», также не прожившей больше трёх лет.

Причина банальна — низкие рейтинги. Несмотря на довольно высокий для летнего сериала бюджет и первоисточник в виде одноимённого бестселлера Джеймса Паттерсона, сценаристы не оправдали оказанного им высокого доверия. Бодро стартовав в первом сезоне, уже ко второму сериал не смог удержать львиную долю зрителей и сильно просел. Третий сезон «Зверинца» и вовсе достиг дна: аудитория упала до 2,7 млн зрителей, а рейтинг — до 0,5 в категории «18–49 лет».

Сериал рассказывал о молодом и отважном учёном, который пытался разгадать тайну странных событий — по всей планете животные без видимой причины принялись нападать на людей. В «Зверинце» снимались Джеймс Волк, Нора Арнезедер, Нонсо Анози, Кристен Коннолли и другие. Над созданием работали Джош Аппельбаум, Андре Немек, Джефф Пинкнер и Скотт Розенберг.