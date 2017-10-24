«Безбожник» — трейлер

Многосерийный вестерн «Безбожник» обзавёлся полноценным трейлером, который выглядит куда бодрее вышедшего на прошлой неделе тизера. Лошади скачут, мужчины философствуют, дамы матерятся и стреляют.

События криминальной драмы разворачиваются в 1884 году на Диком Западе. Известный своей жестокостью разбойник Фрэнк Гриффин (Джефф Дэниелс) охотится на молодого Роя Гуда (Джек О’Коннелл) — бывшего подельника, а теперь заклятого врага. Устав от крутого нрава Гриффина, парень решает завязать с грабежом и сбегает, прихватив с собой награбленное. Следы беглеца выводят банду Гриффина к Ла Бель — городку в Нью-Мексико, всё мужское население которого унесла страшная трагедия.

Премьера 7-серийного мини-сериала от Стивена Содерберга и Скотта Фрэнка состоится 22 ноября на потоковом сервисе Netflix.