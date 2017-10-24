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Первоисточник: www.indiewire.com Прямая ссылка на новость:

Уильям Фридкин работает над многосерийной версией «Киллера Джо»

Полнометражный комедийный триллер «Киллер Джо» засобирался на малые экраны. По информации портала IndieWire, снявший фильм кинорежиссёр Уильям Фридкин («Изгоняющий дьявола», «Загнанный») в одном из недавних интервью обмолвился, что работает над одноимённым сериалом. Правда, место сыгравшего титульную роль Мэттью Макконахи займёт другой актёр. Кто это будет, пока неизвестно — проект находится на самых ранних стадиях разработки.

Многосерийная версия криминального триллера с элементами чёрной комедии сконцентрирует внимание на высшем свете современного Хьюстона. Джо Купер — наёмный убийца, охотящийся на миллионеров и миллиардеров, своими злодеяниями заслуживших смерть. По словам Фридкина, в сериале Джо предстаёт в образе этакого ангела мщения, который не просто убирает неугодных заказчику людей, но делает это, потому что верит: он воздаёт им по заслугам.

В разработке сериала наряду с оскароносным Уильямом Фридкином участвует продюсер Бобби Мареско («Малышка на миллион»). Ближайшие несколько недель они посвятят разработке сценарного плана будущего сериала. В производственном процессе участвует студия Entertainment One.

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