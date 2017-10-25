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Injustice 2 выйдет на PC, открытая бета вот-вот начнётся

Как и обещали онлайн-магазины ещё в середине сентября, прекрасное всё-таки случилось: популярный супергеройский файтинг Injustice 2 портируют на PC.

Разработкой порта Injustice 2 на PC занимается не студия NetherRealm, породившая оригинал, а специализирующаяся на подобных переизданиях польская контора QLOC (именно эти товарищи отвечали за PC-версии Mortal Kombat X, God Eater, Dragon's Dogma: Dark Arisen и Tales of Zestiria).

Сроки и другие сведения о порте Injustice 2 на PC пока хранятся в тайне, но уже завтра (скорее даже сегодня — 25 числа, в общем) в Steam начнётся открытый бета-тест файтинга — есть подозрение, что тогда-то многое и прояснится.

Пока же мы хотим напомнить о сентябрьском слухе — благо, частично он уже подтвердился, так что и другие детали могут оказаться верными:

Французский Amazon считает, что до конца года появится порт Injustice 2 на PC. Вроде как вместо базовой версии на PC предложат сразу купить Injustice 2: Deluxe Edition, содержащую первый набор из трёх DLC-персонажей, и несколько других приятных плюшек.

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Injustice 2 (PC, PlayStation 4, Xbox One)
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