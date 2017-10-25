Hitman: Game of the Year Edition добавит в игру новый контент

В начале месяца студия IO Interactive, ответственная за серию Hitman, пообещала анонсировать какой-то новый контент к своему эпизодическому симулятору лысого киллера. Ну, этот момент настал, анонс состоялся. И как авторы и обещали, до второго сезона ему по масштабам далеко.

7 ноября в продажу поступит Hitman: Game of the Year Edition. Удивлены, что игра, все дополнения к которой были входили в изначальную полную версию, получит какое-то ещё более полное переиздание? Ну, всё просто: специально для GOTY-переиздания авторы соорудили ещё немного контента. Туда входят три новых костюм с соответствующим вооружением и контрактами в режиме Escalation, а также новая кампания Patient Zero в четыре миссии длиной, в рамках которой герою придётся посетить переделанные версии Бангкока, Сапиенсы, Колорадо и Хоккайдо, а также спасти человечество от очередного смертельного вируса.

Выйдет Hitman: Game of the Year Edition 7 ноября. Новым пользователям придётся заплатить за переиздание 60 долларов, в то время как владельцам обычной версии Hitman свежий контент предложат докупить за $ 20.