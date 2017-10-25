Сборы фильмов в России за 19–22 октября

- №ФильмСборы в рублях±Кинотеатры
СреднееВсего
- 1Геошторм
Geostorm298 266 5181321
225 788 ₽298 266 518
- 2
↓1192 284 376−24,0%1558
123 417 ₽517 975 344
- 3
↓1Сделано в Америке
American Made48 215 665−56,7%851
56 658 ₽192 496 756
- 4My Little Pony в кино
My Little Pony: The Movie34 659 201−55,3%1299
26 681 ₽120 956 318
- 5
↓2Бегущий по лезвию 2049
Blade Runner 204934 572 440−68,6%1168
29 600 ₽536 415 517
- 6Тэд-путешественник и тайна царя Мидаса
Tadeo Jones 2: El secreto del Rey Midas32 931 788838
39 298 ₽32 931 788
- 718 594 110−18,6%356
52 231 ₽55 473 370
- 8Голем
The Limehouse Golem12 908 820519
24 872 ₽12 908 820
- 911 626 662134
86 766 ₽11 626 662
- 10Двуличный любовник
The Double Lover10 392 495215
48 337 ₽11 268 137