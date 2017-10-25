Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 256: Проверка на спелость

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Собрано $1781 из $2000
Ближайшая цель: «Три дебила» вернутся к написанию рецензий. Все целиПоддержать
Содержание
|00:00:54 —
|Благодарим наших спонсоров
|00:02:00 —
|Ни недели без Харви Вайнштейна
|00:07:50 —
|Сценарист триллера «Семь» займётся адаптацией манги
|00:12:53 —
|«Соло. Звёздные войны: Истории»
|00:14:25 —
|Трилогия «Новых мутантов»
|00:17:27 —
|Роберт Инглунд попрощался с ролью Фредди Крюгера
|00:18:09 —
|Тайлеру Перри предлагали снимать кинокомиксы
|00:19:45 —
|Джерард Батлер о «Падшем ангеле»
|00:23:41 —
|Трейлер фильма «Рубеж»
|00:25:19 —
|Реплики Дэвида Финчера
|00:27:45 —
|Новый ужастик по сценарию Макса Лэндиса
|00:29:08 —
|Теоретический кроссовер «Тихоокеанского рубежа» с Годзиллой и Конгом
|00:32:16 —
|121 минута на «Лигу справедливости»
|00:44:02 —
|Кинотеатры «КАРО» отказались от услуг «Рамблера»
|00:53:35 —
|Немного про Сарика
|00:56:45 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|01:06:33 —
|Рубрика «Нам пишут в комментариях»
|01:24:01 —
|Евгений о фильме «Аритмия» (со спойлерами)
|01:32:43 —
|Юрий о фильме «Геошторм» (со спойлерами)
|01:44:21 —
|Киноценности
|01:58:49 —
|Зачитываем отзывы
|02:07:43 —
|Евгений о походе в барбершоп
|02:11:30 —
|Благодарим наших спонсоров
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