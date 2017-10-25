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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

У «Капитана Марвел» будет космический злодей

Режиссёры Анна Боден и Райан Флек зовут актёра Бена Мендельсона на роль главного злодея в марвеловский фильм «Капитан Марвел». Титульную роль в постановке исполняет Бри Ларсон.

Предположительно Мендельсон изобразит предводителя инопланетной расы Скруллов. Не в первый раз ему перевоплощаться в космического негодяя, недавно он отыграл партию директора Орсона Кренника в «Изгое-один».

Главная героиня — пилот военно-воздушных сил Кэрол Денверс — заряжается порцией инопланетной ДНК во время несчастного случая. Таким образом она становится сверхсильной, начинает летать без подручных средств и может стрелять энергетическими лучами. Инцидент с Кэрол происходит в девяностые годы, задолго до того, как Тони Старк становится Железным человеком. В истории также фигурирует Ник Фьюри с неиспорченным лицом и двумя глазами.

Премьера намечена на 8 марта 2019 года.

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Капитан Марвел
 23 июля«Капитан Марвел» будет историческим фильмом про начало девяностых 7 июляНика Фьюри вернут для помощи Капитану Марвел 19 апреляРайан Флек и Анна Боден стали режиссёрами «Капитана Марвел»
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