У «Капитана Марвел» будет космический злодей

Режиссёры Анна Боден и Райан Флек зовут актёра Бена Мендельсона на роль главного злодея в марвеловский фильм «Капитан Марвел». Титульную роль в постановке исполняет Бри Ларсон.

Предположительно Мендельсон изобразит предводителя инопланетной расы Скруллов. Не в первый раз ему перевоплощаться в космического негодяя, недавно он отыграл партию директора Орсона Кренника в «Изгое-один».

Главная героиня — пилот военно-воздушных сил Кэрол Денверс — заряжается порцией инопланетной ДНК во время несчастного случая. Таким образом она становится сверхсильной, начинает летать без подручных средств и может стрелять энергетическими лучами. Инцидент с Кэрол происходит в девяностые годы, задолго до того, как Тони Старк становится Железным человеком. В истории также фигурирует Ник Фьюри с неиспорченным лицом и двумя глазами.

Премьера намечена на 8 марта 2019 года.