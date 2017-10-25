Бесплатная Stronghold HD и огромные скидки на Stronghold Crusader 2

Шестнадцать лет назад состоялся релиз одной из самых известных средневековых градостроительных стратегий — Stronghold. В честь этого события на GOG началась большая распродажа Stronghold Crusader 2 и всех её дополнений с 90-процентной скидкой. Помимо прочего, GOG предлагает забрать HD-переиздание самой первой Stronghold совершенно бесплатно, причём в комплекте с польским приключением AD 2044, вышедшим в 1996 году.

Что касается Stronghold, то известные шутки про «Казна пустеет, милорд!» и «Урожай пожрал долгоносик!» — всё это часть данной классической серии, состоящей из основной трилогии, одного не очень популярного и двух более успешных спин-оффов, а также мобильной фермы Stronghold Kingdoms. Геймплей серии завязан на строительстве средневековых зданий, налаживании производственных цепочек, а также войнах с соседями и осадах разнообразных замков и укреплений.