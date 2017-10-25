Саймон Хелберг продюсирует ситком о ЦРУ для канала CBS

Актёры «Теории большого взрыва» в свободное от принудительного наращивания гонораров время не сидят сложа руки, а куют железо, пока куётся. На сей раз за дело взялся Саймон Хелберг, вместе с супругой Жослин Таун разрабатывающий ситком Need to Know для родного телеканала CBS.

Действие офисной комедии развернётся в совершенно секретном подразделении ЦРУ, а сценарий для пущей убедительности напишет бывший работник оного Зак Айерс («Положение дел») в соавторстве со Скоттом Венгером («Галавант», «Маппеты»). Оба также числятся исполнительными продюсерами проекта наравне с Хелбергом, Таун и Корой Олсон. Производственный процесс возьмёт на себя Warner Bros. TV.